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Жизнь

На Алтае к 2 годам приговорили отчима, выгнавшего раздетого мальчика на мороз

В Алтайском крае вынесли приговор в отношении отчима за насилие в отношении трех малолетних детей, совершенное еще весной 2021 года, сообщает региональная прокуратура.

Отчим издевался над тремя детьми в Алтайском крае.
Отчим издевался над тремя детьми в Алтайском крае.
кадр из видео.

Напомним, об отчиме узнали в январе 2022 года, когда резонансная история произошла в селе Селезнево, где пятилетнего мальчика голышом выгнали на мороз.

Накануне заключили под стражу мать ребенка и ее сожителя. Как выяснилось, они систематически истязали троих детей: мальчика и двух его братьев, которым 1,5 и 6 лет.

Как уточняет прокуратура, приговор 34-летнему мужчине огласили за прошлые преступления в отношении этих же детей.

«В апреле 2021 года пластиковой бутылкой в воспитательных целях он умышленно нанес 5 и 6 летним малышам множественные удары. На теле каждого из детей были обнаружены более 20 повреждений. Здоровью младшего ребенка причинен вред средней тяжести, его брату легкий. Детям потребовалась медицинская помощь в условиях стационара», — рассказали в ведомстве.


Примечательно, что детей забрали от матери и сожителя и передали биологическому отцу, однако позже всех троих малышей вернули обратно в семью, где над ними постоянно издевались.

Произошедшие в январе 2022 года события стали поводом для тщательного изучения органами прокуратуры происходящего в семье.

Напомним, возбудили дело в отношении сотрудников подразделений органов системы профилактики, знавших про избиения выгнанного на мороз мальчика.

«Дети изъяли из семьи. Трем малолетним братьям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. В настоящее время они находятся в безопасных условиях», — уточнили в прокуратуре.

Детский омбудсмен Ольга Казанцева рассказала, что еще летом 2021 года органы опеки подали иск о лишении прав родителей, однако в сентябре суд решил приостановить рассмотрение дела.

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