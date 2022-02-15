В Сибири пятимесячный ребенок скончался после отказа медиков в госпитализации

В городе Ужуре Красноярского края скончалась пятимесячная девочка. Родители неоднократно обращались за медицинской помощью, но им отказывали.

В начале февраля у малышки наблюдались симптомы кишечной инфекции. Мама новорожденного несколько раз обращалась в Ужурскую районную больницу, но медики отказывали в госпитализации, сообщает «Комсомольская правда».

Позднее девочка попала в реанимацию в Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2, но спасти ее не удалось.

«Состояние девочки ухудшилось. Было принято решение о ее госпитализации. Она была доставлена в реанимационное отделение медицинского учреждения без признаков дыхательной и сердечной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Назначена проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям медиков.