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Происшествия

В Сибири пятимесячный ребенок скончался после отказа медиков в госпитализации

В городе Ужуре Красноярского края скончалась пятимесячная девочка. Родители неоднократно обращались за медицинской помощью, но им отказывали.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

В начале февраля у малышки наблюдались симптомы кишечной инфекции. Мама новорожденного несколько раз обращалась в Ужурскую районную больницу, но медики отказывали в госпитализации, сообщает «Комсомольская правда».

Позднее девочка попала в реанимацию в Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2, но спасти ее не удалось.

«Состояние девочки ухудшилось. Было принято решение о ее госпитализации. Она была доставлена в реанимационное отделение медицинского учреждения без признаков дыхательной и сердечной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Назначена проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям медиков.

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