Три пациента скончались после обследования желудка в диагностцентре

В Санкт-Петербурге после обследования в диагностическом центре скончались три пациента.

Еще трое попали в реанимацию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

26 января региональное управление Следственного комитета сообщало о двух умерших и двух пострадавших.

«Два пациента, проходившие 23 и 25 января 2022 года медицинское исследование желудка (…), были доставлены в больницу, где скончались. Еще два пациента госпитализированы в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении следователей.

По данным агентства, речь идет о городском медцентре № 1 на улице Сикейроса. Его сотрудники, исполняя свои обязанности в период с 17 по 26 января, провели ряд манипуляций нескольким пациентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария, пишет Lenta.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее известный алтайский профессор медицины рассказал, как во время пандемии умирают пациенты с другими заболеваниями.