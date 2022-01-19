Умер старейший мужчина в мире, проживший на 23 года меньше старейшей женщины

В Испании скончался Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия — самый старый мужчина в мире, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса .

Испанец скончался в Леоне в возрасте 112 лет. У него семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

«Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день», — говорится в сообщении.

Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней.

Испанец родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Из-за небольшого роста (150 см) его не призвали в армию в годы гражданской войны (1936−1939), тогда он открыл собственный бизнес и начал делать обувь для солдат.

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