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Жизнь

Все просто. Названы секреты долголетия японцев, живущих до 100 лет

Японцы живут дольше представителей других национальностей из-за особой системы питания. Об этом заявил один из пользователей WeChat.

Япония. Рисовые плантации.
Япония. Рисовые плантации.
СС0

Средняя продолжительность жизни японцев составляет 84,2 года, старейшая жительница страны родилась в 1903 году. При этом граждане Японии не питают любви к спорту, однако формируют такую систему питания, которая позволяет им сохранять здоровье и тонус, отмечается в материале.

Так, первым правилом является разнообразие. Каждый прием пищи содержит мясо, овощи, рыбу, рис и фрукты.

Второе правило — медленное пережевывание пищи, с помощью которых люди могут избегать переедания и чувствовать вкус еды.

Ученики барнаульской школы &quot;Elite&quot; в языковой академии Хоккайдо в Японии.
Ученики барнаульской школы «Elite» в языковой академии Хоккайдо в Японии.
Школа «Elite».

Также японцы не стремятся к значительной обработке пищи: жарят еду они редко, в основном готовят на пару или варят.

В результате продукты не теряют свою свежесть, а прием пищи не приобретает большую калорийность, пишет ИноСМИ 24 апреля.

Согласно четвертому правилу, в Японии лучше съесть рыбу или морепродукты, чем мясо, поскольку в нем содержится больше элементов, вредящих здоровью и способствующих риску хронических заболеваний.

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