Все просто. Названы секреты долголетия японцев, живущих до 100 лет

Средняя продолжительность жизни японцев составляет 84,2 года, старейшая жительница страны родилась в 1903 году. При этом граждане Японии не питают любви к спорту, однако формируют такую систему питания, которая позволяет им сохранять здоровье и тонус, отмечается в материале.
Так, первым правилом является разнообразие. Каждый прием пищи содержит мясо, овощи, рыбу, рис и фрукты.
Второе правило — медленное пережевывание пищи, с помощью которых люди могут избегать переедания и чувствовать вкус еды.
Также японцы не стремятся к значительной обработке пищи: жарят еду они редко, в основном готовят на пару или варят.
В результате продукты не теряют свою свежесть, а прием пищи не приобретает большую калорийность, пишет ИноСМИ 24 апреля.
Согласно четвертому правилу, в Японии лучше съесть рыбу или морепродукты, чем мясо, поскольку в нем содержится больше элементов, вредящих здоровью и способствующих риску хронических заболеваний.