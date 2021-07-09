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Здоровье

Далай-лама, пообещавший дожить до 113 лет, поведал «глубокую и спокойную хитрость»

Далай-лама XIV рассказал, сколько часов сна в сутки необходимо для здоровья и долголетия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на фонд «Сохраним Тибет».

Медитация. Горы. Спокойствие.
Медитация. Горы. Спокойствие.
СС0

6 июля Далай-ламе исполнилось 86 лет. На онлайн-встрече с индийскими медиками он заявил, что намерен прожить до 110−113 лет.

По его словам, прожить долгую жизнь ему позволит долгий, глубокий и спокойный сон.

«Нужно понимать: если наш ум возмущен, обеспокоен различными эмоциями, то это влияет и на наше физическое состояние. Например, повышается кровяное давление, мы не можем спокойно спать и так далее. Спокойный ум — ключевой фактор, чтобы обрести здоровье тела. Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко девять часов. Такой сон имеет большое значение», — рассказал духовный лидер.

Далай-лама, 2 года, 1937
Далай-лама, 2 года, 1937
colors. life

Кстати, после ежедневно крепкого девятичасового сна Далай-лама еще несколько часов посвящает медитации.

Он пояснил, что «покой ума» достигается при помощи развития каруны (сострадания) и соблюдения ахимсы (ненасилия), причем сострадание можно развить при помощи медитации.

Ранее медики рассказали, что рыбу необходимо кушать два раза в неделю, чтобы продлить жизнь. Таким образом, если есть рыбу, спать и медитировать, то можно очень долго жить.

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