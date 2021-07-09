9 июля 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Назван продукт, который необходимо кушать два раза в неделю, чтобы продлить жизнь

Врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург рассказали, почему рыба может снизить риск образования тромбов и продлить жизнь, сообщает РИА «Новости».

Рыба. Лосось.
Рыба. Лосось.
CC0

Гинзбург напомнил, что рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, благодаря которым снижается воспалительный процесс.

При этом, подчеркнул эксперт, морская рыба содержит больше Омега-3, чем речная, а также в ней есть витамин D.

«Было исследование, которое показало: если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза», — отметил Агапкин в эфире телеканала «Россия 1».

Также исследования показали, что употребление рыбы пару раз в неделю помогает прожить на три с половиной года дольше.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
CC0

«А употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок», — добавил Гинзбург.

Эксперты отметили, что полезна не только морская, но и речная рыба — она содержит немало витамина В и фолиевой кислоты.

В рыбе есть витамины, отвечающие за регулирование холестерина и снижение риска образования тромбов, а также оказывающие омолаживающий эффект.

Примечательно, что ранее другой эксперт назвал рыбу одним из самых опасных продуктов в летнее время.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость