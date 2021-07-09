Назван продукт, который необходимо кушать два раза в неделю, чтобы продлить жизнь

Врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург рассказали, почему рыба может снизить риск образования тромбов и продлить жизнь, сообщает РИА «Новости» .

Гинзбург напомнил, что рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, благодаря которым снижается воспалительный процесс.

При этом, подчеркнул эксперт, морская рыба содержит больше Омега-3, чем речная, а также в ней есть витамин D.

«Было исследование, которое показало: если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза», — отметил Агапкин в эфире телеканала «Россия 1».

Также исследования показали, что употребление рыбы пару раз в неделю помогает прожить на три с половиной года дольше.

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«А употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок», — добавил Гинзбург.

Эксперты отметили, что полезна не только морская, но и речная рыба — она содержит немало витамина В и фолиевой кислоты.

В рыбе есть витамины, отвечающие за регулирование холестерина и снижение риска образования тромбов, а также оказывающие омолаживающий эффект.

Примечательно, что ранее другой эксперт назвал рыбу одним из самых опасных продуктов в летнее время.