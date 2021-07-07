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Потребитель

О самых опасных продуктах летом рассказал шеф-повар

Летом самыми опасными для здоровья человека являются три продукта рыба, паштет и мясо курицы на кости, сообщил эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко.

Лосось. Рыба.
Лосось. Рыба.
CC0

Курица начинает портиться с кости. К таким продуктам относятся — куриные бёдра, курица гриль, куриные крылышки. Для определения свежести он советует прислушиваться к собственному обонянию — оно никогда не подводит. Особенно это касается определения свежести рыбы, указалл Данко в эфире «Радио1».

«Если вы чувствуете запах свежести, а для всех он разный (для меня, например, это запах арбуза), то рыбу можно покупать. Конечно, обращайте внимание на то, чтобы жабры были розовые, хотя это не всегда показатель, продавцы могут придать товарный вид несвежим продуктам. Если вы чувствуете нотку кислинки, горечи, то от такой рыбы лучше отказаться», — посоветовал шеф-повар.

Он также советует в жаркую погоду готовить паштеты самостоятельно. Для этого можно использовать печень, лук, морковь, сливочное масло и, при желании, портвейн, пишет News.ru.

Чтобы отличить качественную рыбу от некачественной, необходимо обратить внимание на ее глаза. Если они уже мутные и не блестят, это значит, что она долго пролежала на прилавке.

На ощупь свежая рыба упругая, на ней не должны появляться вмятины при надавливании пальцем.

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