Эксперты рассказали, как правильно выбирать качественную рыбу

В теплое время года увеличивается риск того, что продукт испортится из-за неправильной транспортировки или хранения, пишет Sohu .

Чтобы отличить качественную рыбу от некачественной, необходимо обратить внимание на ее глаза. Если они уже мутные и не блестят, это значит, что она долго пролежала на прилавке.

На ощупь свежая рыба упругая, на ней не должны появляться вмятины при надавливании пальцем.

Блестящие ярко-красные жабры также отличают хороший продукт, а тусклые и темного оттенка указывают на то, что он успел залежаться, пишет «Росбалт».

Другой признак некачественной рыбы — хвост странного вида либо вовсе его отсутствие.

Еще один важный критерий выбора — запах. Он не должен быть слишком резким или специфичным.

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