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Житель Алтая попал в тюрьму за порно с учительницей из Бийска

2 года и 7 месяцев колонии общего режима получил 35-летний житель Бийска, который из мести выложил в интернет интимные фото и видео с участием бывшей подруги, работавшей в наукограде школьной учительницей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

Напомним, в 2016 году мужчина завел роман с жительницей наукограда. Год они встречались, а потом девушка бросила его. Тогда бийчанин в соцсетях опубликовал интимные фото и видео порнографического характера. На этом он не остановился и создал фэйковую страницу возлюбленной и опубликовал на ней интимную переписку, которую они ранее вели.

Женщина работала педагогом в одной из школ Бийска, и все эти материалы были доступны ее ученикам и их родителям. Из-за этого ей пришлось сменить работу и место жительства.

Мужчина вину признал. Приговор ему вынесли за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.

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