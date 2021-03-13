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Происшествия

Житель Горно-Алтайска устроил притон в кочегарке

В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела против 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в том, что он организовал наркопритон в кочегарке гаражного комплекса, передает МВД по Республике Алтай.

Коробка с наркотиками.
Коробка с наркотиками.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчина работал истопником в кочегарке гаражного комплекса. Находясь на рабочем месте, он неоднократно предоставлял помещение своим знакомым — для употребления наркотиков.

Также выяснилось, что в сентябре прошлого года мужчина собрал в селе Майма листья конопли, положил их в полиэтиленовый пакет и увез на работу, «где планировал употребить», — передает ведомство.

Обвиняемого будут судить по ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее полицейские закрыли наркопритон в квартире Новоалтайска. Его хозяину теперь грозит до 4 лет тюрьмы.

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