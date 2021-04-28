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Происшествия

Житель Новоалтайска едва не лишился джипа из-за недобрых мыслей старой подружки

В Новоалтайске 25-летняя девушка попросила у знакомого показать ей, как водить машину. Сам того не подозревая, мужчина поспособствовал угону.

Mitsubishi Pajero.
Mitsubishi Pajero.
22.мвд.рф

Как рассказал полицейским хозяин Mitsubishi Pajero, он встретил старую знакомую, которую давно не видел. Девушка выпила, а сам он лишь угощал.

Подруга попросила провести ей инструктаж по вождению. Они поменялись местами, мужчина рассказал, как управлять внедорожником, вышел и хотел снова сесть за руль, как женщина вдруг завела авто и уехала.

Полиция задержала ее на выезде из города.

«Известно, что женщина не имела водительских прав и угон совершила, чтобы потрепать нервы своему приятелю», — сообщили в МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Виновнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее у жителя Алтайского края на трассе сломался автомобиль. Пока мужчина ходил за помощью, транспортное средство пропало.

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