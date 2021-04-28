Житель Новоалтайска едва не лишился джипа из-за недобрых мыслей старой подружки

Как рассказал полицейским хозяин Mitsubishi Pajero, он встретил старую знакомую, которую давно не видел. Девушка выпила, а сам он лишь угощал.
Подруга попросила провести ей инструктаж по вождению. Они поменялись местами, мужчина рассказал, как управлять внедорожником, вышел и хотел снова сесть за руль, как женщина вдруг завела авто и уехала.
Полиция задержала ее на выезде из города.
«Известно, что женщина не имела водительских прав и угон совершила, чтобы потрепать нервы своему приятелю», — сообщили в МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Виновнице грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее у жителя Алтайского края на трассе сломался автомобиль. Пока мужчина ходил за помощью, транспортное средство пропало.