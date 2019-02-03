Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 февраля -25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Житель Новосибирска получил реальный срок за высказывания в интернете

Советский районный суд Новосибирска приговорил к 1,5 годам колонии жителя Новосибирска за публичные призывы к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает сайт учреждения.

Наручники.
Наручники.
СС0

Приговор вынесен в конце января. По данным суда, мужчина публично призвал неограниченный круг лиц к совершению насильственных действий в отношении представителей Кавказа и Средней Азии. Помимо заключения в колонию общего режима, новосибирца лишили права заниматься дейтельностью, связанной с администрированием в интернете веб-сайтов, форумов, чатов и групп в соцсетях на 2 года.

Напомним, Владимир Путин подписал заон о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Фигурантами уголовных дел теперь могут стать только рецидивисты (повторное размещение возбуждающих ненависть картинок) либо создавшие «серьезную угрозу для основ конституционного строя и безопасности государства».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость