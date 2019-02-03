Житель Новосибирска получил реальный срок за высказывания в интернете

Приговор вынесен в конце января. По данным суда, мужчина публично призвал неограниченный круг лиц к совершению насильственных действий в отношении представителей Кавказа и Средней Азии. Помимо заключения в колонию общего режима, новосибирца лишили права заниматься дейтельностью, связанной с администрированием в интернете веб-сайтов, форумов, чатов и групп в соцсетях на 2 года.
Напомним, Владимир Путин подписал заон о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Фигурантами уголовных дел теперь могут стать только рецидивисты (повторное размещение возбуждающих ненависть картинок) либо создавшие «серьезную угрозу для основ конституционного строя и безопасности государства».