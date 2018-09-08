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Житель Самары обокрал более 20 человек из Алтайского края по телефону

Злоумышленник из Самары похитил у жителей Алтайского края около 200 тыс. рублей по телефону. Прокуратура Алтайского края передала материалы уголовного дела в суд, сообщает сайт ведомства.

Телефон. Работа.
Телефон. Работа.
СС0

По версии следствия, ранее неоднократно судимый житель Самары, зная, как похитить деньги через мобильный телефон, решил «обчистить» доверчивых граждан. «В целях конспирации» он выбрал отдаленный регион — Алтайский край.

Обвиняемый купил на подставных лиц несколько сим-карт и с них делал рассылку смс-сообщений о якобы возникших проблемах по банковским картам. Для связи он указывал свои номера. Ему перезванивали, он узнавал у людей реквизиты карт и благополучно снимал с них деньги.

Жертвами стали 24 жителя различных районов Алтайского края и 1 житель Калининграда. Злоумышленник похитил у них более 200 тыс. рублей.

Обвиняемый признал вину.

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