Житель Самары обокрал более 20 человек из Алтайского края по телефону

Злоумышленник из Самары похитил у жителей Алтайского края около 200 тыс. рублей по телефону. Прокуратура Алтайского края передала материалы уголовного дела в суд, сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый житель Самары, зная, как похитить деньги через мобильный телефон, решил «обчистить» доверчивых граждан. «В целях конспирации» он выбрал отдаленный регион — Алтайский край.

Обвиняемый купил на подставных лиц несколько сим-карт и с них делал рассылку смс-сообщений о якобы возникших проблемах по банковским картам. Для связи он указывал свои номера. Ему перезванивали, он узнавал у людей реквизиты карт и благополучно снимал с них деньги.

Жертвами стали 24 жителя различных районов Алтайского края и 1 житель Калининграда. Злоумышленник похитил у них более 200 тыс. рублей.

Обвиняемый признал вину.