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На Алтае задержали охранника, собиравшегося похитить бизнесмена за выкуп в миллион долларов

Серьезный срок в колонии строго режима получил 45-летний барнаульский сотрудник частного охранного предприятия за подстрекательство и пособничество в подготовке к похищению человека. Как рассказали в Следкоме, осужденный охранник хотел украсть предпринимателя, чтобы потребовать выкуп в $1 000 000.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Такая мысль зародилась у этого барнаульца в апреле прошлого года. Но самостоятельно похищать бизнесмена охранник не хотел. Тогда он нашел того, кто бы смог совершить киднеппинг и рассказал предполагаемому подельнику о месте жительства жертвы, где тот работает и как передвигается по городу.

Об этом стало известно полицейским из отдела по борьбе с оргпреступностью управления угрозыска краевого главка МВД. Те устроили оперативную операцию по инсценировке похищения во время которой подстрекатель и был задержан.

Во время следствия также стало известно, что охранник был ранее знаком с потерпевшим бизнесменом и несколько лет пытался шантажировать последнего с помощью якобы имеющихся у него компрометирующих фотоснимков, вымогая деньги.

В итоге суд приговорил виновника к 5 годам и 5 месяцам колонии.

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