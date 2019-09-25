Житель Томска глубоко сожалеет о краже пива в «Мария-Ра»

50-летний томич получил суровое наказание за то, что украл бутылку пива в алтайской торговой сети «Мария-Ра». Районный суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет «КП-Томск».

Магазинный вор попался уже не в первый раз. Поэтому наказание для него всего лишь за одну бутылку пива вынесено очень суровое.

В декабре прошлого года мужчина зашел в «Марию-Ра» взял с прилавка бутылку и попытался пронести ее незаметно от кассира за пазухой куртки. Однако он был остановлен внимательными сотрудниками магазина.

Свои действия мелкий вор объяснил тем, что «очень хотел похмелиться». Свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.

Напомним: «Мария-Ра» — крупнейшая торговая сеть в Сибирском федеральном округе. В ее структуру входит 1134 магазина в пяти регионах Западной Сибири.