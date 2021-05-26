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Происшествия

Жителей поселка в Алтайском крае предупреждают об эвакуации из-за лесного пожара

В Михайловском районе Алтайского края разгорелся лесной пожар. МЧС предупреждает, что есть угроза перехода огня на населенный пункт и, возможно, придется эвакуироваться.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

«Будьте готовы к эвакуации!», — предупреждают спасатели жителей поселка Малиновое озеро.

Напомним, что в регионе до 27 мая в западных районах сохранится высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). 26 мая в крае установились экстремально высокая температура — около +38 градусов местами.

По оперативным данным краевой диспетчерской службы минприроды, за прошедшие сутки пострадало пять участков земли лесного фонда.

По прогнозу синоптиков, в Алтайском крае днем 27 мая и ночью 28 мая ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, местами порывы 25−27 м/с, дожди, местами сильные дожди, грозы, град.

При этом температура воздуха днем 27 мая крае составит +25…+30 градусов, местами по югу до +35.

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