Экстремальная жара, грозы и ветер под 100 км/ч. Летний ураган обрушится на Алтайский край

«В Алтайском крае днем 27 мая и ночью 28 мая ожидается усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду, дожди, местами сильные дожди, грозы, град», — говорится в штормовом предупреждении.
Отметим, что скорость ветра в 27 метров в секунду — это 97,2 километра в час.
Температуры воздуха днем 27 мая крае составят +25…+30 градусов, местами по югу до +35 градусов.
В Барнауле будет +28…+30 градусов, а кратковременный дождь, гроза и град прогнозируются к концу дня.
Кроме того, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасности.
Ранее стало известно, что после сильной жары в Алтайском крае прогнозируют заморозки на почве до -1 градуса.