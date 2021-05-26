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Жизнь

Экстремальная жара, грозы и ветер под 100 км/ч. Летний ураган обрушится на Алтайский край

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о резком ухудшении погоды, которое ожидается в четверг, 27 мая. Кроме жары в регионе прогнозируют грозы, град и шквалистый ветер.

Буря в Барнауле.
Буря в Барнауле.
Александр Киримов в vk.com/barneos22

«В Алтайском крае днем 27 мая и ночью 28 мая ожидается усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду, дожди, местами сильные дожди, грозы, град», — говорится в штормовом предупреждении.

Отметим, что скорость ветра в 27 метров в секунду — это 97,2 километра в час.

Температуры воздуха днем 27 мая крае составят +25…+30 градусов, местами по югу до +35 градусов.

В Барнауле будет +28…+30 градусов, а кратковременный дождь, гроза и град прогнозируются к концу дня.

Кроме того, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасности.

Ранее стало известно, что после сильной жары в Алтайском крае прогнозируют заморозки на почве до -1 градуса.

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