Жители алтайского города пожаловались на угольную пыль, которая загрязняет окна

В Бийске жители домов на ул. Южной страдают от выбросов с малой котельной, сообщает «Бийский рабочий».

Бийчане рассказали, что снег зимой даже вдали от дороги становится серым. Это происходит из-за того, что от малой котельной идет много мелкой пыли и фракций.

По их словам, окна после мытья на следующий день снова покрываются слоем угольной пыли. Это также несет вред для здоровья.

Сотрудники Сибирской генерирующей компании в диалоге с жильцами подтвердили, что уголь, который сейчас используют, по фракционному составу не соответствует нормам.

Руководитель бийского теплового подразделения СГК отметил, что подобные жалобы поступают и от жителей других улиц.

Работы по замене угля на более качественный уже начались. По прогнозам, их закончат к лету 2023 года.

Еще одна жалоба жильцов заключается в аномально высоких температурах в квартирах.

«У нас температуры горячей воды нынче, начиная с октября, меньше 70 градусов нет. Хотя на улице тоже стоит плюсовая. Сейчас в квартире 26−30 градусов. Это нормальная температура в квартире, вы считаете?» — выступили они с запросом.

Сотрудники СГК пояснили, что внутри домов по ул. Южной температуру можно регулировать. Но горячая вода на котельной по нормам не должна быть ниже 70 градусов.

Ранее барнаульцы пожаловались, что их микрорайон незаконно стал свалкой для снега.