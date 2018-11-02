Жители Алтайского края просят наказать мужчину, который зверски убил собаку вилами

Жителя Камня-на-Оби просят всех подписать петицию , чтобы привлечь к ответственности мужчину, который жестоко убил собаку, пишут «Каменские известия».

Все произошло в конце августа. В переулке Целинном мужчина ворвался с вилами в дом к 88-летней женщине и зверски заколол ее собаку, таксу Жужу.

Когда он ее убивал, я умоляла его оставить собачку, лучше бы меня убил. А она так громко визжала, скулила до последнего, — говорит женщина.

По словам пенсионерки, в какой-то момент она упала, потеряла сознание, но даже это не остановило расправу над животным. Очевидцы рассказали, что мужчина буквально втоптал животное в пол. Изуродованное тело Жужи бабушка положила в узелок, а другой сосед помог закопать.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Прокуратура после рассмотрения материала, вернула дело в полицию с единственным замечанием — выделить факт незаконного проникновения в жилище.

Жители города начали собирать подписи, чтобы мужчину привлекли ответственности. Петицию уже подписали больше 600 человек.