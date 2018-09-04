В Приамурье школьники убили 12 усатых артистов шоу-театра «Котовасия»

Благовещенский шоу-театр «Котовасия» лишился 12 кошек-артистов. Дверь вольера была выломана, а все коты мертвы. В руки живодеров попало сразу 12 животных. Самой молодой кошечке едва исполнился год, пишет asn24.ru.

Не пощадили и пушистого ветерана актерского труда Деню — ему было 16 лет. В последнее время он жил в студии как артист на пенсии, не выступал. Деню кормили, ухаживали за ним, изредка брали на мероприятия, где нужен был спокойный, ласковый кот.

Из вольеров будут убирать и голубей, которые тоже выступают с артистами «Котовасии». Взрослые опасаются, что птиц постигнет та же незавидная участь. Пернатых разберут по домам, пишет portamur.ru.

Данные о случившемся проверяют правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

В совершении преступления заподозрили подростков, с которыми у сотрудников театра возник конфликт, пишет «РГ».

В соцсетях появилась информация о происшествии: подростки играли во дворе в футбол и мешали работникам «Котовасии». Детям сделали замечание, те в ответ нагрубили. А ночью произошло нападение на вольер с кошками, пишет amur.info.