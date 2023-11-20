Жители алтайского поселка вторые сутки живут без света и отопления

По словам местных жителей, экстренные службы не реагируют на их проблемы и даже просят подождать утра следующего дня для повторного звонка.
Известно, что поселок газифицирован.
Ранее мы рассказали о последствиях урагана в Алтайском крае.
В поселке Октябрьском люди два дня не могут добиться восстановления отопления и света, сообщает Barnaul 22.
По словам местных жителей, экстренные службы не реагируют на их проблемы и даже просят подождать утра следующего дня для повторного звонка.
Известно, что поселок газифицирован.
Ранее мы рассказали о последствиях урагана в Алтайском крае.
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