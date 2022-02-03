Жители дома 10 лет провели по соседству с мумией пенсионерки

Жители одного из домов на Мичуринском проспекте в Москве 10 лет провели по соседству с мумией пенсионерки, сообщает mk.ru .

Мумию помогла обнаружить коммунальная авария. Жильцы обратились к коммунальщикам с жалобой о том, что их квартиру затопило, а соседи сверху двери не открывают.

Коммунальщики вызвали участкового и вскрыли в его присутствии дверь. Выяснилось, что в жилище прорвало стояк батареи отопления.

А в комнате на кровати лежало мумифицированное тело пожилой женщины. Это была хозяйка квартиры 1956 года рождения, пишет Газета.Ru. Рядом на стуле стоял пакет сока 2012 года выпуска.

По словам соседей, неприятного запаха они не чувствовали, а отсутствие пенсионерки даже не заметили.

Ведется разбирательство.

Ранее сообщалось, что питерских служебных собак обучат находить расчлененные тела.