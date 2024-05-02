Накануне в Грузии во втором чтении приняли закон об иноагентах. Десятки тысяч людей вышли на улицы городов показать свое недовольство, сообщает «Ъ».

Так, в Тбилиси ночью правительство объявило красный уровень опасности. Для сотрудников парламента это означало полную эвакуацию из здания.

Протестующие жители попытались взять парламент штурмом, но правоохранители применили водометы, слезоточивый газ, а также резиновые пули.

После неудачного штурма люди начали забрасывать здание всякие мусором, по сути баррикадирую выходы из него.

Ранее сообщалось, что известно о скандальном законопроекте об иноагентах в Грузии.

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