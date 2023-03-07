7 марта
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Происшествия

Жители Рубцовска пожаловались, что их город превращается в свалку

Рубцовчане возмущены стоящими у дорог переполненными мусорными контейнерами, сообщает «Вести Алтай».

Мусор в Рубцовске.
Мусор в Рубцовске.
"Вести Алтай"

Власти Рубцовска еще несколько лет назад разрешили устанавливать баки рядом с дорогой для удобства мусоровозов.

Однако, по мнению рубцовчан, это не только не эстетично, но и опасно.

В ветреную погоду контейнеры выезжают на проезжую часть — они никак не зафиксированы. В любой момент может произойти ДТП.

Также остро стоит проблема нерегулярного вывоза мусора.

Один из жителей, Олег Довгий, постоянно отправляет фотографии свалок из-за не опустошенных вовремя баков регоператору.

По его словам, иногда беспорядок убирают сразу. А иногда, как в случае с горой отходов у одной из школ, мусор может копиться по четыре дня.

Мусор в Рубцовске.
Мусор в Рубцовске.
«Вести Алтай»

Еще в прошлом году суд, после коллективного иска рубцовчан, признал контейнеры у обочин местом несанкционированного размещения отходов.

По двум адресам баки уже убрали, на очереди — еще шесть.

Однако сейчас жители подали новый иск, чтобы ликвидировать очередные несанкционированные 10 контейнеров.

Вместо них должны оборудовать специальные площадки для вывоза мусора — с бордюрами и освещением.

Убедить в этом администрацию рубцовчане пытаются уже несколько лет через суд — решения уже есть, но до дела пока не дошло.

Ранее стало известно, что незаконные мусорные полигоны будут работать еще несколько лет в Алтайском крае.

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