Жители Рубцовска пожаловались, что их город превращается в свалку

Власти Рубцовска еще несколько лет назад разрешили устанавливать баки рядом с дорогой для удобства мусоровозов.
Однако, по мнению рубцовчан, это не только не эстетично, но и опасно.
В ветреную погоду контейнеры выезжают на проезжую часть — они никак не зафиксированы. В любой момент может произойти ДТП.
Также остро стоит проблема нерегулярного вывоза мусора.
Один из жителей, Олег Довгий, постоянно отправляет фотографии свалок из-за не опустошенных вовремя баков регоператору.
По его словам, иногда беспорядок убирают сразу. А иногда, как в случае с горой отходов у одной из школ, мусор может копиться по четыре дня.
Еще в прошлом году суд, после коллективного иска рубцовчан, признал контейнеры у обочин местом несанкционированного размещения отходов.
По двум адресам баки уже убрали, на очереди — еще шесть.
Однако сейчас жители подали новый иск, чтобы ликвидировать очередные несанкционированные 10 контейнеров.
Вместо них должны оборудовать специальные площадки для вывоза мусора — с бордюрами и освещением.
Убедить в этом администрацию рубцовчане пытаются уже несколько лет через суд — решения уже есть, но до дела пока не дошло.
Ранее стало известно, что незаконные мусорные полигоны будут работать еще несколько лет в Алтайском крае.