Незаконные мусорные полигоны будут работать еще несколько лет в Алтайском крае

Алтайские депутаты решили продлить до 2026 года полигонов ТКО, которыми люди пользуются уже несколько лет подряд в Алтайском крае. В большинстве случаев, они не оформлены, как полагается федеральным законодательством.

В Министерстве природы заверили, что край все же будет стараться уйти от свалок. Депутаты надеются, что в 2025 году введут в эксплуатацию первый объект с сортировкой и переработкой отходов.

Ранее жители алтайского села Смоленского отправили по почте обращение президенту — в Кремль. В нем они просят главу страны помочь остановить завоз на местную свалку мусор из других муниципалитетов Алтайского края. Подписи под письмом собирали неделю в магазинах райцентра.