Жители алтайского села отправили почтой письмо президенту с 2 тыс. подписей

Накануне Нового года жители алтайского села Смоленского отправили по почте обращение президенту — в Кремль. В нем они просят главу страны помочь остановить завоз на местную свалку мусор из других муниципалитетов Алтайского края. Подписи под письмом собирали неделю в магазинах райцентра.

Сколько подписей собрали

Как уже рассказывал altapress.ru, жители села Смоленского создали инициативную группу по проведению референдума о запрете возить на полигон в Смоленском мусор из Белокурихи и других муниципалитетов.

А пока они готовятся к референдуму, группа предложила собрать подписи под письмом президенту с теми же вопросами.

Сбор подписей шел во многих магазинах райцентра и лично членами инициативной группы, рассказывает сайт «Предгорие» со ссылкой на представителя группы предпринимателя Ольгу Ларину.

В итоге под обращением подписалось 1930 человек. Накануне Нового года текст обращения вместе с подписями отправили почтой президенту РФ.

Бумага. Документ. CC0

Почему им не нравится чужой мусор

Поводом для создания инициативной группы стало возгорание полигона, которое к концу года так и не удалось погасить — вонь от горящего пластика и тлеющей тухлятины время от времени продолжает заходить в село.

Вскоре люди пришли к выводу, что главная беда — не столько в возгорании, сколько в том, что количество мусора на местном полигоне стремительно растет. И «обычная сельская свалка превращается в гигантский мусорный полигон, а процветающее и комфортное село — в мусорную столицу региона».

Добиваться запрета на ввоз «чужих» отходов они намерены на референдуме, и в декабре сделали первый шаг: подали ходатайство в местный избирком о регистрации инициативной группы.

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

С чем еще обращались к президенту

Последнее обращение к президенту от жителей Алтайского края, о котором писали СМИ, поступило от представителя «Кучуксульфата» Василия Гамаюнов — около года назад он просил не отнимать у акционеров завод.

Чуть раньше жители поселка Степное озеро, в котором расположен «Кучуксульфат», тоже обращались к президенту — просили «перестать кошмарить» предприятие. Но эффекта обращения не дали: завод по суду перешел от частных лиц государству.