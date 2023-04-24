Жители села в Алтайском крае уже две недели живут без воды

Администрация ежедневно обещает возобновить подачу воды или хотя бы ее подвоз к домам на специальной машине, но этого не происходит.
Сельчанам предлагают ходить в сельсовет и набирать воду там, но пенсионерам тяжело отходить далеко от дома.
Тем временем, поить крупный рогатый скот становится нечем.
Ранее жители другого алтайского села пожаловались на аналогичную ситуацию — у них также почти две недели не было воды.
Работники сельсовета на жалобы ответили, что водонапорная башня не работает из-за прорыва и предложили сельчанам найти его самим.