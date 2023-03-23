Жители алтайского села пожаловались на почти двухнедельное отсутствие воды

Жители села Озеро-Красилово в Косихинском районе Алтайского края пожаловались, что в их домах нет воды с 12 марта. Об этом сообщил «В курсе 22».

По словам жителей, работники сельсовета только развели руками, мол водонапорная башня работает, а воды нет — значит, где-то прорыв.

«Вы ищите, мы приедем, сделаем», — ответили сельчанам.

Жители добавляют, что в селе одни пенсионеры.





«Про отсутствие дорог и автобуса до райцентра все давно молчат и свыклись, а тут еще и самого элементарного — воды нет», — жалуются сельчане.

По их словам, администрация села сказала ждать, когда прорыв не промоет снег, чтобы его можно было увидеть. И только после этого будут принимать меры.

Ранее барнаульцы пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды.