Жители алтайского села пожаловались на почти двухнедельное отсутствие воды

По словам жителей, работники сельсовета только развели руками, мол водонапорная башня работает, а воды нет — значит, где-то прорыв.
«Вы ищите, мы приедем, сделаем», — ответили сельчанам.
Жители добавляют, что в селе одни пенсионеры.
«Про отсутствие дорог и автобуса до райцентра все давно молчат и свыклись, а тут еще и самого элементарного — воды нет», — жалуются сельчане.
По их словам, администрация села сказала ждать, когда прорыв не промоет снег, чтобы его можно было увидеть. И только после этого будут принимать меры.
Ранее барнаульцы пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды.