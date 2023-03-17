17 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцы пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Жильцы Индустриального района сообщили, что у них уже два дня нет горячей воды и отопления, сообщает Barnaul 22.

Батарея.
Батарея.
Лидия Соколова

В районной администрации утверждают, что тепло отключили только в двух домах по ул. Попова.

По словам жителей оставшихся без отопления домов, добиться информации о сроках отключения невозможно.

При этом утром 16 марта в мэрии сообщили, что на ул. Попова обнаружили повреждение магистрального трубопровода.

Под временное ограничение подачи ресурса попадали только два дома — Попова 93 и 89.

Однако в комментариях отметились жители домов на Исакова, на Сухэ-Батора, поселка Мирного, Антона Петрова и многих других.

Ранее 10 марта без воды остались 12 домов из-за коммунальной аварии в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость