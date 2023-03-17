Барнаульцы пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

В районной администрации утверждают, что тепло отключили только в двух домах по ул. Попова.
По словам жителей оставшихся без отопления домов, добиться информации о сроках отключения невозможно.
При этом утром 16 марта в мэрии сообщили, что на ул. Попова обнаружили повреждение магистрального трубопровода.
Под временное ограничение подачи ресурса попадали только два дома — Попова 93 и 89.
Однако в комментариях отметились жители домов на Исакова, на Сухэ-Батора, поселка Мирного, Антона Петрова и многих других.
Ранее 10 марта без воды остались 12 домов из-за коммунальной аварии в Барнауле.