10 марта
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Жизнь

Без воды остались 12 домов из-за коммунальной аварии в Барнауле

Коммунальная авария произошла днем 9 марта в районе пересечения улиц Юрина и Покровской в Барнауле. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Коммунальная авария
Коммунальная авария
Мэрия Барнаула

Оказался поврежден водопровод диаметром 500 м. На место происшествия прибыли сотрудники «Росводоканал Барнаул» и попытались устранить повреждения.

Однако вечером авария повторилась, и водопровод снова оказался поврежден. На 10 марта работы продолжаются.

На время ремонта отключили холодное водоснабжение в четырех многоэтажных домах и административных зданиях по следующим адресам:

  • ул. Юрина, 166 к1, 166 г, 197а, 199, 203, 209.
  • ул. Покровская, 3, 5, , 7, 15, 17.

Для жителей организовали подвоз воды.

Ранее без тепла и горячей воды остались 30 тыс. жителей Владивостока. Горячая вода затопила улицы города.

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