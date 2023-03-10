Без воды остались 12 домов из-за коммунальной аварии в Барнауле

Коммунальная авария произошла днем 9 марта в районе пересечения улиц Юрина и Покровской в Барнауле. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Оказался поврежден водопровод диаметром 500 м. На место происшествия прибыли сотрудники «Росводоканал Барнаул» и попытались устранить повреждения.

Однако вечером авария повторилась, и водопровод снова оказался поврежден. На 10 марта работы продолжаются.

На время ремонта отключили холодное водоснабжение в четырех многоэтажных домах и административных зданиях по следующим адресам:

ул. Юрина , 166 к1 , 166 г , 197а , 199 , 203 , 209.

166 к1 166 г 197а 199 203 209. ул. Покровская , 3 , 5 , 5а , 7 , 15 , 17.

Для жителей организовали подвоз воды.

Ранее без тепла и горячей воды остались 30 тыс. жителей Владивостока. Горячая вода затопила улицы города.