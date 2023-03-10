Без воды остались 12 домов из-за коммунальной аварии в Барнауле

Оказался поврежден водопровод диаметром 500 м. На место происшествия прибыли сотрудники «Росводоканал Барнаул» и попытались устранить повреждения.
Однако вечером авария повторилась, и водопровод снова оказался поврежден. На 10 марта работы продолжаются.
На время ремонта отключили холодное водоснабжение в четырех многоэтажных домах и административных зданиях по следующим адресам:
- ул. Юрина, 166 к1, 166 г, 197а, 199, 203, 209.
- ул. Покровская, 3, 5, 5а, 7, 15, 17.
Для жителей организовали подвоз воды.
Ранее без тепла и горячей воды остались 30 тыс. жителей Владивостока. Горячая вода затопила улицы города.