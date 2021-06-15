Жители сибирского города-миллионника задыхаются от сероводорода

Посты наблюдения и передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска выявили превышение в атмосфере предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола и сероводорода.

«Этим дышат не только взрослые. Только представьте, новорожденные сразу получают вместе с кислородом превышения ПДК химических соединений. Что будет с их здоровьем?» — возмутился один из подписчиков паблика «Проект „Дыши“ Омск»".

Омичи пожаловались на едкий химический запах, пишет Тайга.инфо.

Информация о превышении ПДК передана в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Ранее академики скрыли данные с конференции о загрязнении сибирских городов, чтобы не пугать население.

Больше всего жители болеют в Кемерово, Красноярске, Новокузнецке и Иркутске. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области — врожденные пороки развития, в Алтайском крае — заболевания детей.

Участники заседания решили, что публиковать доклад нельзя, хоть он и основан на отрытых данных, которые не раз публиковались в СМИ.