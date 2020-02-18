Жительница Алтая через суд добивается наказания за оскорбление «ВКонтакте»

22-летняя жительница Кош-Агачского района Республике Алтай предстанет перед судом за клевету. Она написала в одной из популярных групп «Вконтакте» анонимный пост о своей знакомой, в котором опорочила ее честь и достоинство.

Она написала, что девушка якобы ведет разгульный образ жизни и имеет заболевания интимного характера. При этом какого-либо документального подтверждения этого факта у сельчанки не было.

Узнав об оскорбительном посте, в котором были указаны ее фамилия и имя, девушка обратилась с заявлением в полицию.

«За совершение указанного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов», — сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Материалы дела по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ — «клевета» с обвинительным заключением направили в суд.