Жительница Алтая через суд добивается наказания за оскорбление «ВКонтакте»

Она написала, что девушка якобы ведет разгульный образ жизни и имеет заболевания интимного характера. При этом какого-либо документального подтверждения этого факта у сельчанки не было.
Узнав об оскорбительном посте, в котором были указаны ее фамилия и имя, девушка обратилась с заявлением в полицию.
«За совершение указанного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов», — сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.
Материалы дела по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ — «клевета» с обвинительным заключением направили в суд.