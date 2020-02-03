Жительница Алтая хотела получить бонусы от банка и потеряла более 50 тысяч рублей

Полицейские ищут мошенника, который похитил у жительницы Республики Алтай более 57 тыс. рублей под предлогом выплаты бонусов, пишет ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что сельчанке позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что ей, как постоянной клиентке, подарят бонусы и якобы их можно использовать при оплате покупок.

Для активации бонусов женщину попросили продиктовать номера двух принадлежащих ей банковских карт и трехзначные коды на их оборотной стороне. Доверчивая сельчанка назвала цифры, а потом разговор прервался. Вскоре пришли SMS-сообщения о списании денег с банковских счетов.

Полицейские возбудили головное дело и ищут мошенников.

Напомним, ранее житель Республики Алтай хотел оформить кредит через интернет, но также наткнулся на мошенников. Мужчина потерял 19 тыс. рублей.