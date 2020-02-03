Жительница Алтая хотела получить бонусы от банка и потеряла более 50 тысяч рублей

Предварительно установлено, что сельчанке позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что ей, как постоянной клиентке, подарят бонусы и якобы их можно использовать при оплате покупок.
Для активации бонусов женщину попросили продиктовать номера двух принадлежащих ей банковских карт и трехзначные коды на их оборотной стороне. Доверчивая сельчанка назвала цифры, а потом разговор прервался. Вскоре пришли SMS-сообщения о списании денег с банковских счетов.
Полицейские возбудили головное дело и ищут мошенников.
Напомним, ранее житель Республики Алтай хотел оформить кредит через интернет, но также наткнулся на мошенников. Мужчина потерял 19 тыс. рублей.