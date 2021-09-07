7 сентября
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Происшествия

Жительница Алтая перед мужем оговорила любовника в изнасиловании

46-летняя жительница Ярового обвинила любовника в изнасиловании, чтобы оправдаться перед мужем. Женщина раскаялась, но теперь ее ждет суд по уголовной статье за заведомо ложный донос.

Разочарование. Недовольство. Супруги.
Разочарование. Недовольство. Супруги.
СС0

Следователи установили, что женщина долгое время встречалась с мужчиной в тайне от своего законного супруга. В конце августа она осталась ночевать у любовника.

Вернувшись домой утром она решила как-то оправдать свое отсутствие и заявила, что мужчина ее изнасиловал. Затем она написала заявление в правоохранительные органы.

«В ходе расследования следователем СК было установлено, что изнасилование не совершалось, после чего обвиняемую привлекли к уголовной ответственности», — сообщили в краевом следственном управлении.

Свою вину яровчанка вину признала и раскаялась. Дело передали на рассмотрение суда.

Ранее в Алтайском крае трех женщин осудили условно за дачу ложных показаний: бабушка подговорила внучек и обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над девочкой.

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