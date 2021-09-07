Жительница Алтая перед мужем оговорила любовника в изнасиловании

46-летняя жительница Ярового обвинила любовника в изнасиловании, чтобы оправдаться перед мужем. Женщина раскаялась, но теперь ее ждет суд по уголовной статье за заведомо ложный донос.

Следователи установили, что женщина долгое время встречалась с мужчиной в тайне от своего законного супруга. В конце августа она осталась ночевать у любовника.

Вернувшись домой утром она решила как-то оправдать свое отсутствие и заявила, что мужчина ее изнасиловал. Затем она написала заявление в правоохранительные органы.

«В ходе расследования следователем СК было установлено, что изнасилование не совершалось, после чего обвиняемую привлекли к уголовной ответственности», — сообщили в краевом следственном управлении.

Свою вину яровчанка вину признала и раскаялась. Дело передали на рассмотрение суда.

Ранее в Алтайском крае трех женщин осудили условно за дачу ложных показаний: бабушка подговорила внучек и обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над девочкой.