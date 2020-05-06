Жительница Алтая в борьбе за мешок орехов избила мужа монтировкой

Жительница Усть-Канского района Республики Алтай подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своего мужа. Она избила его монтировкой.

Как сообщили в МВД по региону, в больницу с травмой головы был доставлен 37-летний местный житель. Мужчина пояснил, что упал с коня. Но медики усомнились в характере происхождения травмы и обратились в полицию.

Домой к потерпевшему прибили полицейские. Жена мужчины рассказала, что именно она причинила травму супругу. У сельчанки изъяли и предполагаемое орудие преступления — монтировку.

Полиция установила, что муж подозреваемой, находясь дома, распивал спиртное. Когда алкоголь закончился, мужчина решил продать хранившийся у него кедровый орех, но жена запретила ему это делать.

Не послушав супругу, сельчанин попытался уйти из дома вместе с мешком ореха. Женщина на смогла уговорить мужа остаться дома и ударила его по голове монтировкой.

От полученного удара сельчанин упал, однако смог самостоятельно встать и уйти к своей матери, проживающей по соседству. Именно она и вызвала для сына скорую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.