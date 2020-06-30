Жительница Алтая вытащила деньги из кармана пьяного отчима, но он почувствовал и завязалась драка на ножах

Инцидент произошел в одном из сел Хабарского района в апреле 2020 года. 34-летняя женщина в своем доме распивала вместе с отчимом алкоголь.
«После того, как родственник уснул, женщина похитила деньги из кармана одежды гостя», — рассказали в СК.
64-летний мужчина обнаружил пропажу и завязалась ссора, в ходе которой падчерица нанесла потерпевшему ножевое ранение в область шеи.
Отчим выжил, его госпитализировали. Обвиняемая полностью признала свою вину, уголовное дело направили в суд.
Ранее житель Алтая не смог доказать, что в состоянии аффекта убивал возлюбленную табуретом.