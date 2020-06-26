Житель Алтая не смог доказать, что в состоянии аффекта убивал возлюбленную табуретом

Житель одного из сел Целинного района распивал алкоголь вместе с гражданской супругой, когда произошел конфликт.
«Мужчина взял в руки деревянный табурет и нанес женщине множественные удары в область головы, туловища и конечностей, от полученных повреждений она скончалась», — рассказали в ведомстве.
Это квалифицировали как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности ее смерть».
Однако мужчина не согласился с таким утверждением и обратился в вышестоящий суд. По его словам, он в состоянии аффекта избивал женщину.
В итоге приговор оставили без изменения — 9 лет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сибирячка табуреткой убила бабушку, чтобы погасить долг по микрозайму.