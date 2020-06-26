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Жизнь

Житель Алтая не смог доказать, что в состоянии аффекта убивал возлюбленную табуретом

В Алтайском крае суд не впечатлили доводы подсудимого, утверждающего, что в состоянии аффекта совершил тяжкое преступление, сообщает региональная прокуратура.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

Житель одного из сел Целинного района распивал алкоголь вместе с гражданской супругой, когда произошел конфликт.

«Мужчина взял в руки деревянный табурет и нанес женщине множественные удары в область головы, туловища и конечностей, от полученных повреждений она скончалась», — рассказали в ведомстве.

Это квалифицировали как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности ее смерть».

Однако мужчина не согласился с таким утверждением и обратился в вышестоящий суд. По его словам, он в состоянии аффекта избивал женщину.

В итоге приговор оставили без изменения — 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сибирячка табуреткой убила бабушку, чтобы погасить долг по микрозайму.

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