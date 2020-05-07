Жительница Алтайского края лишилась почти 80 тысяч рублей после разговора с лжесотрудником безопасности банка

С заявлением в отдел полиции обратилась 58-летняя бийчанка. Она рассказала, что накануне вечером ей позвонил неизвестный мужчина, после разговора с которым с ее карты сняли более 76 тыс. рублей, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент обновляется система безопасности. Для удачного завершения процедуры необходимо назвать код из смс-сообщения.

Бийчанка так и сделала. Однако сразу после передачи данных с ее счета списалось более 76 тысяч рублей. В этот момент женщина поняла, что стала жертвой обмана со стороны мошенников.

Полиция напоминает, что при общении с неизвестными стоит быть бдительными. Прежде чем сообщить персональные данные или конфиденциальную информацию, убедитесь в безопасности своих действий.