Жительница Алтайского края подала в суд на оскорбившего ее коллегу и добилась справедливости

В ходе дела было установлено, что мужчина на рабочем месте умышленно оскорбил женщину на рабочем месте нецензурными словами, унижающими её честь и достоинство. Это подтвердили свидетели.
Обвиняемый вину не признал, заявив, что лишь делала таким образом замечания работнице за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Но женщина, по его словам, игнорировала его замечания.
Мировой судья судебного участка Петропавловского района назначил за оскорбления штраф.
Ранее в Алтайском крае 75-летняя женщина убила подругу за оскорбление своего мужа.