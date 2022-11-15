15 ноября
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Происшествия

Жительница Алтайского края подала в суд на оскорбившего ее коллегу и добилась справедливости

В Петропавловском районе Алтайского края назначили административный штраф мужчине, который оскорбил сотрудницу на рабочем месте.

Удивление, оскорбление, шок
Удивление, оскорбление, шок
СС0

В ходе дела было установлено, что мужчина на рабочем месте умышленно оскорбил женщину на рабочем месте нецензурными словами, унижающими её честь и достоинство. Это подтвердили свидетели.

Обвиняемый вину не признал, заявив, что лишь делала таким образом замечания работнице за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Но женщина, по его словам, игнорировала его замечания.

Мировой судья судебного участка Петропавловского района назначил за оскорбления штраф.

Ранее в Алтайском крае 75-летняя женщина убила подругу за оскорбление своего мужа.

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