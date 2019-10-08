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Происшествия

Жительница Алтайского края призналась в циничном и жестоком убийстве 11-месячной дочери

26-летняя жительница Бийска признала вину в убийстве 11-месячной дочери и сказала, что желала смерти ребенка. Уголовное дело передали на рассмотрение суда, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

В ведомстве отмечают, что по словам обвиняемой, ребенок мешал ей вести праздный образ жизни и отнимал много сил и времени. Поэтому женщина решила убить дочку. 28 июля она вернулась из гостей и, будучи пьяной, не смогла успокоить плачущую девочку.

Женщина с силой стукнула малышку по голове, взяла за ноги и ударила об стену. После этого ушла спать.

Смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы.

Утром, увидев мертвого ребенка, она завернула тело в пакет и отнесла в подъезд жилого дома.

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