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Происшествия

Жительница Алтая разбила банку об голову приемной дочери

Жительница Первомайского района поссорилась со своей приемной дочерью-подростком и ударила ее стеклянной банкой по голове. Расследование этого инцидента завершили следователи СУСК по Алтайскому краю, сообщили в ведомстве.

Разбитое стекло.
Разбитое стекло.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Конфликт случился в сентябре 2019 года и возник из-за незначительного повода. 45-летняя женщина взяла стеклянную банку и ударила девочку по голове. От удара банка разбилась и порезала лицо подростка, причинив легкий вред здоровью.

В ходе расследования девочку забрали из семьи, сейчас она живет в одном из детских домов Барнаула.

Обвиняемая свою вину полностью признала. Ей вменяют умышленное причинении легкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Следователи передали уголовное дело в суд на рассмотрение по существу.

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