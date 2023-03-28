Жительница Алтайского края решила обновить гардероб и обокрала маркетплейс

Получив сообщение о доставке посылки, женщина пришла в ПВЗ и сделала вид, что собирается примерить одежду.
Скрывшись за занавеской примерочной, правонарушительница переоделась в новую одежду, а свою сложила в пакет. Его женщина и отдала менеджеру, после чего спешно удалившись.
Полиция разыскала ее в течение двух часов. Женщина не отрицала вину и объяснила, что хотела обновить гардероб к новому сезону.
Возбудили уголовное дело за кражу.
Ранее мошенники украли у медсестры больше полумиллиона рублей в Алтайском крае.