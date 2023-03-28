28 марта
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Происшествия

Жительница Алтайского края решила обновить гардероб и обокрала маркетплейс

28-летняя жительница Каменского района заказала себе вещей на 20 тыс. рублей и вынесла их из пункта выдачи без оплаты, сообщают ГУ МВД по Алтайскому краю.

Одежда.
Одежда.
unsplash.com

Получив сообщение о доставке посылки, женщина пришла в ПВЗ и сделала вид, что собирается примерить одежду.

Скрывшись за занавеской примерочной, правонарушительница переоделась в новую одежду, а свою сложила в пакет. Его женщина и отдала менеджеру, после чего спешно удалившись.

Полиция разыскала ее в течение двух часов. Женщина не отрицала вину и объяснила, что хотела обновить гардероб к новому сезону.

Возбудили уголовное дело за кражу.

Ранее мошенники украли у медсестры больше полумиллиона рублей в Алтайском крае.

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