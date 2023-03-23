В Алтайском крае трое молодых людей украли деньги со счета пожилой женщины

По данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемые нашли на одной из улиц села Ключи банковскую карту.
Вместо того чтобы вернуть находку владелице, они купили продукты в магазине.
«Своими действиями они причинили значительный материальный ущерб потерпевшей, поскольку единственным доходом женщины является небольшая пенсия», — сообщает следствие.
Обвиняемые вину признали. Уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, совершенная с банковского счета» (ч. 3 ст. 158 УК РФ) направили в суд.
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