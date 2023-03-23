Жительница Алтая добивается расследования смерти брата

С просьбой о расследовании смерти своего брата Татьяна из Республики Алтай дошла до председателя Следственного комитета России Бастрыкина.

Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования гибели местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

27 апреля 2022 года в селе Майма на проезжей части в луже собственной крови обнаружили брата Татьяны — Евгения Бахтина. 28 апреля он умер в больнице.

Причиной смерти стала черепно-мозговая травма и отек мозга. Травму, по мнению следствия, погибший получил при падении с высоты собственного роста из-за приступа эпилепсии.

Татьяна считает, что эта версия не имеет права на существование, поскольку ее брат был здоров.

На видеоматериалах дела заметно, что мужчина выходит из дома, подходит к забору и падает на землю на спину. В то же время по одной из версий, зафиксированной в документах, он упал лицом вниз, повредив теменную и лобную кости.

Татьяна утверждает, что получить эти травмы при падении лицом вниз нельзя. По ее мнению, экспертизы противоречат друг другу.

Так, другой судмедэксперт пришел к выводу, что травмы погибший получил за двое-трое суток до смерти. Однако в материалах следствия этого не отразили, как и не провели проверок на подтверждение или исключение этой версии.

Следственный эксперимент. Скриншот из Youtube

Бахтина могли избить перед выходом из дома и, как отметила женщина, поэтому он потерял координацию, которую приняли за приступ. При этом об эпилепсии изначально упоминали только жена Бахтина и ее маленький сын.

Следователь ссылается на медкарту погибшего, в которой якобы есть свидетельства этого заболевания, но, судя по дате, они появились уже после смерти Бахтина. Эпилепсию также опровергает выписка из истории болезни.

Татьяна не единожды обращалась к руководству следкома Республики Алтай и в региональную прокуратуру, чтобы добиться отмены постановления о прекращении уголовного дела, но везде получала лишь отказы.

Теперь дело на контроле у главы федерального следкома.

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