22 марта
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Происшествия

Жителя Алтайского края осудят за убийство женщины в новогоднюю ночь

61-летний обвиняемый познакомился с женщиной в социальных сетях, они жили вместе несколько месяцев в одном из сел Залесовского района, сообщает следком по Алтайскому краю.

Нападение с ножом.
Нападение с ножом.
igraportal.net

В ночь с 31 на 1 января мужчина сильно напился и завел конфликт со своей 50-летней сожительницей из-за ревности.

В какой-то момент обвиняемый взял из кухонного гарнитура нож и дважды сильно ударил им женщину в грудь.

Затем житель села ушел спать, даже не попытавшись вызвать медицинскую помощь. Утром тело погибшей нашли недалеко от дома.

Следствие собрало достаточно доказательств, прокурор утвердил обвинительный приговор. Дело по статье за убийство направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 74-летний житель Алтая убил женщину и покушался на ее сожителя.

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