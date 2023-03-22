23 марта
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Происшествия

Барнаульская пенсионерка продала дом и перевела мошенникам более 9 млн рублей

Мошенники обманом заставили женщину перевести им на счет более 9 млн рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

В феврале 2023 года пенсионерке поступили несколько звонков от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банка, ФСБ и полиции.

Преступники использовали стандартную схему обмана: якобы со счета 68-летней женщины злоумышленники хотят снять деньги, и их необходимо срочно перевести на «безопасный» счет.

Доверчивая пенсионерка стала четко следовать поступающим инструкциям. Мошенники не давали жертве опомниться и звонили каждый день.

По их указаниям жительница региона сняла и перевела им на счет около 600 тыс. рублей.

Злоумышленники убедили пенсионерку продать дом под предлогом того, что теперь неизвестные пытаются выставить ее жилье на продажу. Более 8 млн рублей вырученных денег женщина также перевела на «безопасные счета».

Преступники заставили ее заложить все золотые изделия в ломбард, так как, по их версии: «будет обыск». Пенсионерка делала все, как указывали незнакомцы.

Когда об этом стало известно ее родственникам, они сразу забили тревогу. Пострадавшая обратилась в полицию.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее пенсионерка из Барнаула перевела мошенникам 500 тыс. рублей.

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