Жительница Алтайского края убила ребенка сразу после родов

Известно, что женщина не хотела заводить еще одного ребенка. Поэтому сразу после родов она завернула новорожденного в покрывало, перекрыв ему доступ кислорода. Ребенок задохнулся.
Калманский районный суд вынес женщине обвинительный приговор по ст.106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемая пыталась избавиться от плода на раннем сроке медикаментозным способом. По ее словам, она не чувствовала развития беременности и была уверена, что ребенок родится мертвым.
Ранее девочку из Кемеровской области жестоко убили и кинули тело в колодец.
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