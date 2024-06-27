Жительница Алтайского края убила ребенка сразу после родов

В Калманском районе женщина родила мальчика во дворе своего дома и задушила, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Известно, что женщина не хотела заводить еще одного ребенка. Поэтому сразу после родов она завернула новорожденного в покрывало, перекрыв ему доступ кислорода. Ребенок задохнулся.

Калманский районный суд вынес женщине обвинительный приговор по ст.106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемая пыталась избавиться от плода на раннем сроке медикаментозным способом. По ее словам, она не чувствовала развития беременности и была уверена, что ребенок родится мертвым.

Ранее девочку из Кемеровской области жестоко убили и кинули тело в колодец.

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