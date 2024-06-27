27 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Жительница Алтайского края убила ребенка сразу после родов

В Калманском районе женщина родила мальчика во дворе своего дома и задушила, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Известно, что женщина не хотела заводить еще одного ребенка. Поэтому сразу после родов она завернула новорожденного в покрывало, перекрыв ему доступ кислорода. Ребенок задохнулся.

Калманский районный суд вынес женщине обвинительный приговор по ст.106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемая пыталась избавиться от плода на раннем сроке медикаментозным способом. По ее словам, она не чувствовала развития беременности и была уверена, что ребенок родится мертвым.

Ранее девочку из Кемеровской области жестоко убили и кинули тело в колодец.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость