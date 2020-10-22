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Происшествия

Жительница алтайского села натравила собаку на полицейского

Сотрудник транспортной полиции приехал к жительнице Заринского района, чтобы осмотреть место преступления. Хозяйка дома решила не пускать представителя власти на участок и спустила сторожевую собаку.

Собака.
Собака.
СС0

Полицейский вместе со свидетелями приехал 11 августа около 11 часов. Женщина спустила с цепи собаку, обученную сторожевым навыкам. Пес напал на оперуполномоченного Алтайского ЛУ МВД России и покусал за ногу.

Полицейский получил рваные раны правой голени и левого бедра.

«При этом хозяйка дома, наблюдая за агрессивным поведением собаки, не предприняла каких-либо мер, направленных на ее усмирение», — подчеркнули в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД.

На женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Материалы дела передали в суд.

Виновнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Омской области пара сожителей с ломом кинулась на судебных приставов, пришедших «за долги» забирать ребенка.

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