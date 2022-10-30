30 октября
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Происшествия

Жительница Барнаула лишилась 13,5 млн накопленных рублей из-за мошенников

Мошенники похитили 13,5 млн рублей у 47-летней жительницы Барнаула. Она копила эти деньги 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Женщине несколько раз звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков.

Они сказали ей, что мошенники пытаются похитить деньги с ее банковских счетов. А чтобы обезопасить свои сбережения, потерпевшей нужно перевести их на другой счет.

Доверчивая женщина последовала их советам и на протяжении четырех дней переводила деньги на указанные мошенниками реквизиты. Также около 4 млн рублей потерпевшая взяла в кредит и тоже перечислила.

Через четыре дня женщина поняла, что произошло, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — сообщают в ведомстве.

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