Жительница Барнаула лишилась 13,5 млн накопленных рублей из-за мошенников

Мошенники похитили 13,5 млн рублей у 47-летней жительницы Барнаула. Она копила эти деньги 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщине несколько раз звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков.

Они сказали ей, что мошенники пытаются похитить деньги с ее банковских счетов. А чтобы обезопасить свои сбережения, потерпевшей нужно перевести их на другой счет.

Доверчивая женщина последовала их советам и на протяжении четырех дней переводила деньги на указанные мошенниками реквизиты. Также около 4 млн рублей потерпевшая взяла в кредит и тоже перечислила.

Через четыре дня женщина поняла, что произошло, и обратилась в полицию.