Жительница Барнаула лишилась 13,5 млн накопленных рублей из-за мошенников

Женщине несколько раз звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков.
Они сказали ей, что мошенники пытаются похитить деньги с ее банковских счетов. А чтобы обезопасить свои сбережения, потерпевшей нужно перевести их на другой счет.
Доверчивая женщина последовала их советам и на протяжении четырех дней переводила деньги на указанные мошенниками реквизиты. Также около 4 млн рублей потерпевшая взяла в кредит и тоже перечислила.
Через четыре дня женщина поняла, что произошло, и обратилась в полицию.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — сообщают в ведомстве.